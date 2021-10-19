Посольство Великої Британії в Україні засудило ініційований Російською Федерацією перепис населення на окупованому півострові Крим.

Дипломатичне представництво Великої Британії заявило, що плани Росії не скасовують того факту, що Крим – це Україна. Відповідне повідомлення опублікували на сторінці посольства у соцмережах

– Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, – йдеться у зверненні.

Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що #КримЦеУкраїна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету #України. — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) October 19, 2021

Всеросійський перепис населення триває з 15 жовтня до 14 листопада, також процедуру вирішили провести на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Сімферополя.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту засудити перепис населення у Криму та не визнавати його законність. У МЗС наголосили, що так званий референдум 2014 року не має юридичної сили. Тому немає підстав для проведення перепису населення у Криму як частини всеросійського перепису.

Низка країн також виступила з критикою ініціативи РФ та назвала її неправомірною. Дії Росії засудили США, Литва, Латвія, Норвегія, Європейський Союз.

У ЄС заявили, що таким чином Кремль хоче зробити законним незаконну анексію півострова та ще більше підірвати суверенітет України. Також Євросоюз розкритикував призовну кампанію у Криму, яку російська влада розпочала 1 жовтня.

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