Арахамія: Енергетична криза в Європі – це гра Росії на гроші

Енергетична криза, яка наразі виникла у світі, сприяє збагаченню Російської Федерації. РФ вдалося компенсувати майже всі витрати, яких вона зазнала під час санкцій за останні п’ять років.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Взагалі корінь всіх цих речей зараз криється саме у грошах. У цьому році Росія завдяки найбільшій ціні на залізну руду в XXI столітті заробила купу грошей. Завдяки тому, що майже вдесятеро зросла ціна газу, яку фактично вони й обумовили. Вони намагаються далі продовжити, бо зараз сезон активного трейдингу, вони постачають на всю Європу. Для них це питання грошей, – розповів Арахамія.

Політик переконаний, що йдеться про величезні кошти – трильйони доларів, а Росія має намір змусити європейські країни сертифікувати Північний потік-2.

– За різними оцінками, у цьому році Росія компенсувала майже всі втрати, яких вона зазнала від санкцій за п’ять років. Розумієте, які це гроші? Ми зараз говоримо про трильйони доларів. Вони мають таку гру для того, зокрема, щоб змусити європейські країни сертифікувати Північний потік-2, маючи фактично якісь кулуарні домовленості з Німеччиною, – переконаний голова фракції Слуга народу.

Він додав, що енергетична криза у світі, зокрема, в Європі – це гра Російської Федерації на гроші. На думку Арахамії, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні та військові дії на Донбасі сприяють цій грі.