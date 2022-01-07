Керуватиме військовими силами ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) у Казахстані буде командувач повітряно-десантних військ РФ, генерал-полковник Андрій Сердюков. У 2014 році Сердюков очолював операцію з окупації Криму.

За словами представника міноборони РФ Ігоря Конашенкова, до Казахстану направлено спецпідрозділи, повітряно-десантні дивізії та окремі бригади ВДВ. Зазначається, що усі вони пройшли спеціальну підготовку та мають реальний бойовий досвід.

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Щодо Андрія Сердюкова, то його картка знаходиться в базі даних Миротворця, оскільки “за його вказівкою та за його безпосередньої участі здійснювалося планування агресії проти України, перекидання сил вторгнення на територію України та їхнє постачання”.

Рішення про введення військового контингенту на територію Казахстану було ухвалено 6 січня після звернення президента Касима-Жомарта Токаєва.

6 січня стало відомо, що Росія відправила своїх військових до Казахстану. Того ж дня міністерство закордонних справ Таджикистану заявило, що країна готова відправити військовий контингент до Казахстану.

У МЗС Білорусі заявили, що готові відправити до Казахстану своїх військовослужбовців зі складу сил ОДКБ.