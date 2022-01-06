Міністерство закордонних справ Таджикистану заявляє, що країна готова відправити військовий контингент до Казахстану, оскільки стурбована насильством над мирними жителями та силовиками, захопленням органів влади, безладами.

– Особливу тривогу викликає той факт, що несанкціоновані акції призвели до появи незаконних збройних формувань, у розпорядженні яких опинилися летальна зброя та спецтехніка, – зазначають у МЗС Таджикистану.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що дотримуючись своїх зобов’язань у рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), Таджикистан має намір “брати участь у колективній миротворчій операції з метою усунення загрози, що виникла”.

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Протести в Казахстані тривають із 2 січня. Приводом до цього стало здорожчання скрапленого автогазу вдвічі.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

Джерело: МЗС Таджикистану