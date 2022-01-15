Росія перекидає Іскандери до кордонів України з Далекого Сходу – CIT

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT), які відстежують пересування армії РФ, зафіксували перекидання російських ракетних комплексів Іскандер із Далекого Сходу до кордонів України.

Так, 11 січня у соцмережах з’явилось відео, яке зняли на Далекому Сході Росії. На ньому аналітики змогли впізнати оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 Іскандер-М.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/https://t.co/2Ivaflf989 — Rob Lee (@RALee85) January 12, 2022

– Попри те, що характерні восьмиосьові пускові установки 9П78-1 та/або транспортно-зарядні машини (ТЗМ) 9Т250-1 укриті брезентом, їх можна впізнати за контурами. Тут варто зазначити, що за весь час спостережень ми не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, окрім цих двох машин комплексу Іскандер-М, – йдеться у повідомленні.

Фахівці відзначають, що подібні, тільки менш обережно накриті машини, видно на іншому відео, відзнятому у Свердловській області та викладеному 13 січня. На відео зображені КУНГи (стандартизований за габаритами тип закритого кузова-фургону військових вантажних автомобілів і причепів – Ред.) на тривісних шасі КАМАЗ.

Аналітики вважають, що ця техніка може бути машинами комплексу Іскандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91).

Крім того, на відео присутні автопоїзди із сідельними тягачами КамАЗ-44108 та бортовими напівпричепами. На думку CIT, ця техніка використовується для перевезення довгих (близько 7 м) ракет комплексу, їх можна помітити, наприклад, на кадрі телеканалу Міністерства оборони Росії, опублікованому дослідником Робертом Лі, де з безпілотника знято машини комплексу Іскандер-М.

Nice aerial shot of the 448th Missile Brigade’s Iskander-M systems and their logistics support. 2/ pic.twitter.com/WGyxcjFRfh — Rob Lee (@RALee85) July 16, 2021

Аналітики посилаються на інформацію з відкритих баз даних, відповідно до якої ці склади виїхали зі станції Дивізіонна в Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-а та 107-а російські ракетні бригади відповідно. Ці об’єднання, що мають на озброєнні Іскандери, входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій РФ.

Раніше в CIT вже писали про рух з’єднань із цих армій у західному напрямку. Про перекидання 107-ї ракетної бригади в Україну також згадується у коментарях до одного з відео з військовою технікою, додали експерти.

У CIT зазначають, що перекидання ОТРК Іскандер-М не є чимось новим: навесні минулого року експерти вже помічали у Воронезькій області Іскандери, ймовірно, 119-ї ракетної бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії, яку в цей час перекидали на полігон Погоново, що на південь від російського міста Воронеж. Пізніше їх роздивились і на супутникових знімках самого полігону.

Аналітики наголошують на тому, що подібні бригади — це засіб армійського рівня, що означає, що зі Східного військового округу перекидаються, швидше за все, не окремі батальйонно-тактичні групи, а значні сили армій, які там дислоковані.

Своєю чергою, в Міністерстві оборони Росії пояснили перекидання частин та об’єднань Східного військового округу раптовою перевіркою з висуванням на полігони на значній відстані від пунктів постійної дислокації.

– Проте, по-перше, до навчань Схід-2022, у рамках підготовки до яких нібито проводиться перекидання, ще 8 місяців, а по-друге, можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями , – резюмують експерти із CIT.

Скупчення військ РФ на кордоні України

12 січня аналітики з Conflict Intelligence Team повідомляли, що за останній тиждень зафіксували в соціальних мережах близько 30 відео, що свідчать про перекидання військовослужбовців і техніки з Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони РФ.

Напередодні американська розвідка повідомила, що Росія наперед направила на схід України групу диверсантів, які можуть провести там спецоперацію під помилковим прапором. Це зробили на випадок, якщо Кремлю знадобиться привід для військового вторгнення.

Про подібну спецоперацію повідомили і в Головному управлінні розвідки України: так, спеціальні служби РФ готують низку провокацій проти своїх військовослужбовців, щоб звинуватити в цьому українську армію.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Фото: Conflict Intelligence Team