Росія перекидає Іскандери до кордонів України з Далекого Сходу – CIT

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT), які відстежують пересування армії РФ, зафіксували перекидання російських ракетних комплексів Іскандер із Далекого Сходу до кордонів України.

Так, 11 січня у соцмережах з’явилось відео, яке зняли на Далекому Сході Росії. На ньому аналітики змогли впізнати оперативно-тактичний ракетний комплекс 9К720 Іскандер-М.

Possibly, Iskander-M short-range ballistic missile systems. Russia already has 4-5 Iskander-M brigades fairly close to Ukraine. 508/ https://t.co/2Ivaflf989

Фахівці відзначають, що подібні, тільки менш обережно накриті машини, видно на іншому відео, відзнятому у Свердловській області та викладеному 13 січня. На відео зображені КУНГи (стандартизований за габаритами тип закритого кузова-фургону військових вантажних автомобілів і причепів – Ред.) на тривісних шасі КАМАЗ.

Аналітики вважають, що ця техніка може бути машинами комплексу Іскандер-М (9Т248, 9С552, 9С920-1 або 9У91).

Крім того, на відео присутні автопоїзди із сідельними тягачами КамАЗ-44108 та бортовими напівпричепами. На думку CIT, ця техніка використовується для перевезення довгих (близько 7 м) ракет комплексу, їх можна помітити, наприклад, на кадрі телеканалу Міністерства оборони Росії, опублікованому дослідником Робертом Лі, де з безпілотника знято машини комплексу Іскандер-М.

Nice aerial shot of the 448th Missile Brigade’s Iskander-M systems and their logistics support. 2/ pic.twitter.com/WGyxcjFRfh

— Rob Lee (@RALee85) July 16, 2021