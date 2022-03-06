Американська розвідка розглядає два роки екстремальної пандемічної ізоляції президент РФ Володимира Путіна як фактор його воєнного способу мислення.

Як пише NYT, зусилля Білого дому щодо розробки стратегії протистояння Росії у зв’язку з її вторгненням до України пов’язані із терміновим переглядом спецслужбами психічного стану президента Володимира Путіна.

Розвідники ведуть суперечки про те, чи змінилися амбіції російського президента разом із його схильністю до ризику після двох років ізоляції від коронавірусної інфекції, або ж він відчуває, що це, можливо, найкращий момент для відновлення сфери впливу Росії та забезпечення своєї спадщини, а може й те, й інше.

Протягом усієї пандемії Володимир Путін переховувався у складно влаштованому бункері із соціальним дистанціюванням. Російська федеральна служба охорони створила навколо президента Путіна антивірусну бульбашку, яка набагато перевершує захисні заходи, вжиті багатьма його закордонними колегами, зазначає видання.

– Путін проводив більшість своїх зустрічей з урядовцями в режимі відеоконференції, часто з’являючись у скромній кімнаті у своєму московському маєтку Ново-Огарьово. Навіть коли приїжджали іноземні високопоставлені гості, їм інколи не вдавалося особисто зустрітися з Путіним; генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш під час свого торішнього візиту до Москви був змушений задовольнятися відеозустрічкою, – пише видання.

Тепер Володимир Путін має особистих відвідувачів, включаючи прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, який зустрічався з президентом РФ у суботу.

Деякі зі світових лідерів, які зустрічалися з Володимиром Путіним у рамках останніх дипломатичних контактів, сиділи за 20 футів від нього за величезним столом, відмовившись пройти російські тести на виявлення коронавірусної інфекції. Побоювання іноземних політиків були пов’язані з тим, що їхні ДНК стали б доступними для росіян. Як правило, російські чиновники для особистої зустрічі з Володимиром Путіним проводять до двох тижнів у карантині.

– Крайня обережність Путіна відображає не лише вік 69-річного президента, що наражає його на високий ризик важкого захворювання коронавірусом, а й на те, що критики описують як параною, відточену під час його колишньої кар’єри шпигуна КДБ, – пише видання.

Співробітники американської розвідки повідомили Білого дому та Конгресу США, що російський президент почувається у пастці через власне перевищення повноважень, а тому подвоює засоби свого захисту. Тому американські розвідники описали низку можливих реакцій, починаючи від безладного обстрілу українських міст, щоб компенсувати ранні помилки, допущені його силами вторгнення, до кібератак, спрямованих на американську фінансову систему, чи нових ядерних загроз і, можливо, спроб вивести війну за межі України.