Путін боїться вилізти зі свого бункера! Про це стверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України, посилаючись на запис зустрічі очільника Кремля з жінками льотного складу російських авіакомпаній.

За словами Центру протидії дезінформації, при детальному розгляді відео можна переконатися, що воно було зроблено із застосуванням технології хромакею, і додають:

Мікрофон несправжній, як і вся “масовка” на відео. Нехай вас не дивує сумнівна якість монтажу, все ж таки в Росії припинили підтримку усі компанії-постачальники сучасних графічних редакторів.

У Центру протидії дезінформації при РНБО вважають відео доказом чуток про те, що Путін ховається у своєму бункері на горі Ямантау.

Це ще одне підтвердження, що Путін боїться. Боїться відповідальності за те, що накоїв, боїться свого оточення та власного народу, – стверджують там.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що серед соратників президента Російської Федерації Володимира Путіна розпочався розкол.

Як повідомляється, наразі вже шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України.

Фото: Президент России