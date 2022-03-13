З першого дня війни білоруські шпиталі у Гомелі, Мозирі та Наровлі стали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

Журналісти з Радіо Свобода з посиланням на неназвані джерела повідомили, що білоруські медики підписали угоду про нерозголошення, а деяким лікарям погрожували звільненням за висвітлення інформації з приводу загиблих або поранених російських солдатів.

3 березня журналістам повідомили, що морги у Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян, а у Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили у потяги російської залізниці.

– Трупів було нереально багато! Люди, які перебували на станції Мозир, просто були шоковані кількістю трупів, занурених у поїзд. Люди почали знімати відео, але військові наздогнали їх і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем цвинтар оточили, нікого не пускали, виставили охорону. Можливо, там почали ховати росіян. Тим більше, що біля Кам’янки-Бокова є аеродром і великий табір росіян, — розповідає житель Мозиря.

Інше джерело журналістів повідомило, що шпиталь у Мозирі досі переповнений пораненими. З пораненими росіянами працюють абсолютно всі лікарі, навіть вузькопрофільні фахівці, водночас рентген місцевим жителям зараз зробити не можуть – їх відправляють до дитячої лікарні.

Жителі Гомеля також розповідають, що автобуси та ПАЗи (з пораненими росіянами) та вантажівки Урал (з убитими) – звичайне явище у райцентрі.

– На Уралі їхні трупи відвозять до аеропорту, а звідти до Росії, – розповів гомельчанин.

Поранені росіяни надходять до Гомельського центру радіаційної медицини з початку війни, пише видання. Туди прийшли російські лікарі та зайняли кілька поверхів.

Поранених доставляють до лікарні у Костюківці, лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні.

Фото: Міноборони РФ

Джерело: Радыё Свабода