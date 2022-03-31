Армія Російської Федерації з моменту незаконного вторгнення 24 лютого не менше двох десятків разів застосовувала касетні боєприпаси у населених пунктах України.

Про це заявила голова Управління ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За її словами, касетну зброю РФ уже застосувала 24 рази.

– Уже не один місяць все населення України переживає справжній жах. Життя мільйонів людей перевернулися, оскільки вони змушені залишати свої будинки або ховатися у підвалах та бомбосховищах, бо їхні міста обстрілюються та руйнуються, — сказала Бачелет.

У зв’язку з цим Рада ООН з прав людини в середу оголосила імена трьох слідчих, які розслідуватимуть події в Україні. Це Ерік Месе з Норвегії, Ясмінка Джумхур із Боснії та Герцеговини та Пабло де Грейфф із Колумбії.

Комісія розслідуватиме порушення прав та злочини, скоєні під час воєнного нападу Росії на Україну.

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На сьогодні понад чотири мільйони людей змушені були виїхати з України до сусідніх країн, за даними порталу Агентства ООН у справах біженців. З них 2,3 мільйона зараз перебувають у Польщі, 608 тисяч у Румунії та ще сотні тисяч у Молдові, Угорщині, Росії та Словаччині.

За даними ЮНІСЕФ, з України виїхало понад два мільйони дітей.

На Женевському форумі верховний комісар ООН з прав людини також повідомила, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено медичні заклади, зокрема 50 лікарень.

Повторюючи заклики Генерального секретаря ООН до припинення бойових дій, Бачелет наполягала на тому, щоб керівництво РФ “прислухалося до чітких та рішучих закликів Генасамблеї ООН та негайно вжило заходів щодо виведення своїх військ із території України”.

Касетні бомби у разі застосування у житлових районах можуть призводити до значних втрат серед населення. Цей вид озброєння заборонений Дублінською конвенцією про касетні боєприпаси 2008 року. Росія конвенцію не підписувала.