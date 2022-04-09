Американська розвідка заявляє, що російська армія хоче поповнити свої лави понад 60 000 новими військовослужбовцями.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерело у розвідці США.

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, Росія збирається набрати понад 60 000 військовослужбовців з-поміж новобранців та мобілізувати резервістів. Така кількість військових потрібна Росії для посилення вторгнення на територію України.

За словами чиновника, наразі не зрозуміло, наскільки успішно Росія зможе досягти цієї мети, наскільки добре будуть навчені ці військові та куди їх можуть відправити.

Розвідка США поки що не бачила “свіжих підкріплень, повністю навчених, повністю озброєних, готових поповнити виснажені тактичні групи російських батальйонів”.

Щодо нинішніх можливостей Росії, то, за даними розвідки, російська армія зберегла менш як 85% від ймовірної бойової сили, яку Москва накопичила до масштабного вторгнення в Україну у лютому.

– Наразі ми оцінюємо, що в Росії залишилося від 80 до 85% від їхньої загальної бойової потужності, – сказав представник розвідки.

Ці дані включають кількість танків, винищувачів, запаси ракет і живу силу. Чиновник не назвав конкретних цифр загальної кількості російських військовослужбовців, убитих у війні на території України.

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Також у росіян є проблеми з логістикою та забезпеченням. А це означає, що вони навряд чи зможуть швидко посилити свої позиції у східній частині України.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список російських військовослужбовців Росгвардії, які причетні до скоєння воєнних злочинів у Київській області.