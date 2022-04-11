Росія на межі дефолту за зовнішнім боргом. Країна-агресор запропонувала власникам двох облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Про це повідомило рейтингове агентство S&P.

Зазначається, що інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в “долари, еквівалентні належним сумам”.

РФ має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати капіталу та відсотків, але рейтингове агентство S&P не очікує, що ті конвертують у долари, враховуючи західні санкції.

Обмеження підривають для росіян “готовність і технічні можливості дотримуватися умов своїх зобов’язань”.

Раніше інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що зовнішній дефолт Росії є неминучим. Про це свідчить те, що Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках.

Востаннє Росія оголошувала дефолт у 1998 році, але це стосувалося внутрішнього боргу. По зовнішньому обов’язку останній дефолт був після революції 1917 року.

Дефолт – це невиконання зобов’язань боржника щодо виплати боргу – як відсотків по ньому, так і основної позикової суми.

У разі оголошення дефолту компанією або фізичною особою слідує процедура банкрутства, в ході якої встановлюються процедури повернення боргу, його повного або часткового списання.