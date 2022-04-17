Нептун та корабель з літерою Z на дні: Росія панічно видаляє з мережі мультик 1973 року

З відеохостингу YouTube масово видаляють радянський мультик Скарби кораблів, що затонули. Радянська кіностудія Союзмультфільм випустила його у 1973 році.

Причиною такої істерії цілком могло стати чимало збігів, які користувачі побачили у мультиплікаційній роботі.

За сюжетом мультфільму, троє дітей з піонерського табору шукали в морі затонулий корабель із золотом, щоб допомогти хлопцеві на ім’я Мвамба та дітям з його країни. Діти вирушили на пошуки на підводному човні Нептун.

На ньому вони знайшли корабель, що затонув, на судні якого був напис Z 29.

— Все зрозуміло, це фашистський есмінець. Фашистські есмінці позначали буквою Z, – говорить хлопчик у мультику.

Далі з корабля випливла торпеда, яку діти здали на металобрухт, а на отримані гроші купили подарунки для Мвамби та дітей з його країни.

Користувачі пишуть, що американський мультфільм Сімпсони зі своїми пророцтвами “нервово курить осторонь”. Відзначають: “Радянський мультик 1973 року передбачив загибель фашистського Z-корабля. Там і Нептун”, “Дивитись це після крейсера “Москва” у 2022 р. Це щось”, “Про російський фашизм, мультик який передбачив майбутнє”.

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У ніч проти 14 квітня на флагмані російського флоту крейсері Москва виникла пожежа після влучання українських ракет Нептун. Після цього корабель перевернувся та затонув.