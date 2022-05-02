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Факти / Світ / Росія

У Бєлгородській області РФ знову чули “розриви”

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Бєлгородській області РФ знову чули “розриви”

Губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В’ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні було чути “два сильні розриви”.

Про це він написав у Telegram.

За його інформацією, пошкоджень та руйнувань немає. Також немає і постраждалих, а в соцмережах люди вже почали публікувати кадри про спалахи у небі.

Більше інформації Гладков пообіцяв трохи згодом.

В одному з місцевих Telegram-каналів жителі Бєлгорода опублікували відео, на якому чути звуки вибухів.

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Варто зазначити, що це не вперше, коли жителі Бєлгорода та області чують і бачать вибухи.

Раніше у російському місті Бєлгороді біля кордону з Україною через вибухи сталася пожежа на паливному складі. До вибухів на нафтобазі можуть бути причетні місцеві жителі.

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1 травня у Томарівці під Бєлгородом стався потужний вибух – загорівся об’єкт Міністерства оборони РФ. Згодом стало відомо, що потужні вибухи зачепили не лише об’єкт Міноборони РФ, а й щонайменше сім (ймовірно, житлових) будинків.

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Фото: Depositphotos

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