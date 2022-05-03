Підприємства РФ виготовляють печатки для окупаційної адміністрації Маріуполя – розвідка

У Кремлі хочуть включити захоплені території півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та приєднати їх до економіки РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, про розробку відповідного плану до 2030 року оголосив радник так званого “голови” Криму з інформаційної політики Олег Крючков.

Російські окупанти намагаються переконати місцеве населення в остаточному переході південних областей під контроль РФ.

1 травня у Генічеську новопризначений “голова міськради” Андрій Клочко урочисто підняв російський триколор, а ось містяни проігнорували таке “свято”.

Крім того, низка приватних підприємств Ростовської області РФ отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя: закладів освіти, лікарень, поліції, адміністративних установ тощо. І це попри те, що більшість із них вщент зруйновані саме російськими окупантами.

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На таких штампах і печатках міститься напис: Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.

А в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуть і для окупованого Херсону.

У ГУР наголошують, що зараз окупанти активно зачищають Маріуполь від тіл вбитих мешканців – у місті з 15 квітня працюють три мобільні крематорії.

А ще серед російських військових розповсюджують інформацію, що термін завершення “спеціальної воєнної операції” призначено до вересня 2022 року.

Нагадаємо, 1 травня 2022 року в Херсоні окупанти ввели в обіг російський рубль.