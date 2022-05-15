Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну серед ночі викликали швидку допомогу через різке погіршення стану здоров’я.

З такою заявою виступив радник голови Офісу президента Олексій Арестович увечері 14 травня.

– У нас є дані, що Путіну десь тиждень тому вночі викликали екстрену “швидку допомогу”. Щось із ним було зовсім погано. Допомога викликали безпосередньо до ліжка. Мав проблеми. Але навіть не маючи такої інформації, можна подивитися, як він виглядає… І фахівцем не треба бути, щоб побачити, як він на параді підтягував ногу, скрючений тримав руку. Блідий, нещасний, закатований старий, – сказав радник голови ОП.

Раніше голова управління розвідки при Міноборони Кирило Буданов заявив, що за даними української сторони, у Володимира Путіна спостерігаються онкологічні захворювання.

Повідомлення про захворювання президента Росії раніше публікували й російські ЗМІ. Так, російське медіа Проект опублікувало розслідування, в якому йдеться про взаємодію Володимира Путіна з лікарями, а точніше – з онкологами.

Джерело: Фейгин Live