Колишній британський шпигун підтвердив, що президент Росії Путін серйозно хворий

Колишній офіцер британської розвідки у Росії Крістофер Стіл заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін серйозно хворий. За його словами, незрозуміло, яка саме хвороба у глави Кремля.

Ексшпигун Британії, який написав про ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, вважає, що хвороба Путіна вплинула на розпочату повномасштабну війну в Україні.

– Звісно, ​​з того, що ми чуємо від джерел у Росії та інших країнах, є те, що Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи невиліковна, чи що завгодно. Але, безперечно, я думаю, що це вплинуло на події, – переконаний колишній британський шпигун.

Він сказав це після того, як начальник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що глава Кремля Володимир Путін серйозно хворий на рак, а всередині Росії триває переворот для зміни влади.

Чутки про погіршення стану здоров’я Володимира Путіна з’явились декілька років тому, але лише посилилися після того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Вони посилилися після звернення Володимира Путіна на параді у Росії. Експерти з мови тіла відзначили, що обличчя президента РФ було опухлим, а його хода хиткою. На думку деяких фахівців, це може свідчити про побічні ефекти після вживання ліків проти певних хвороб.