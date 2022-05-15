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Факти / Світ / Росія

Колишній британський шпигун підтвердив, що президент Росії Путін серйозно хворий

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Колишній британський шпигун підтвердив, що президент Росії Путін серйозно хворий

Колишній офіцер британської розвідки у Росії Крістофер Стіл заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін серйозно хворий. За його словами, незрозуміло, яка саме хвороба у глави Кремля.

Ексшпигун Британії, який написав про ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, вважає, що хвороба Путіна вплинула на розпочату повномасштабну війну в Україні.

– Звісно, ​​з того, що ми чуємо від джерел у Росії та інших країнах, є те, що Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи невиліковна, чи що завгодно. Але, безперечно, я думаю, що це вплинуло на події, – переконаний колишній британський шпигун.

Він сказав це після того, як начальник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що глава Кремля Володимир Путін серйозно хворий на рак, а всередині Росії триває переворот для зміни влади.

Чутки про погіршення стану здоров’я Володимира Путіна з’явились декілька років тому, але лише посилилися після того, як він віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну.

Вони посилилися після звернення Володимира Путіна на параді у Росії. Експерти з мови тіла відзначили, що обличчя президента РФ було опухлим, а його хода хиткою. На думку деяких фахівців, це може свідчити про побічні ефекти після вживання ліків проти певних хвороб.

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Джерело: Sky News

Фото: Getty Images

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