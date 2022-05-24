Травень, 24 в 14:00

В українській розвідці вважають нереалістичним відкритий державний переворот у Росії. Водночас реальним є здійснення тіньового перевороту.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

– Державний переворот? У відкриту він нереальний… Тіньовий – так. Тіньовий – це реально, – зазначив він.

Буданов пояснив, що на тлі поразок у війні та західних санкцій у РФ буде зростати невдоволення, зокрема серед найближчого оточення Володимира Путіна.

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За даними голови розвідки, воно вже “шукає вихід із ситуації”.

– Найближче оточення, яке, скажімо так, представляє зараз фінансову гілку, вони досить багато втратили через війну. І от вони шукають вихід із ситуації. Найпростіший вихід із ситуації для них – це замістити Путіна іншою особою. Скажімо так, звинуватити у всіх проблемах не РФ, а саме одну людину – Путіна. І сказати, що він був хворий диктатор, знімайте усі санкції, знімайте усі обмеження, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він, – пояснив Буданов.

За інформацією української розвідки, в російській політичній та бізнесовій еліті переважно виступають проти повномасштабної війни проти України. Подібні розмови тривають між російським бізнесом і силовиками, а також між бізнесом і політиками.

Водночас російські військові в більшості виступають за війну, проте з огляду на значні втрати “не горять бажанням” продовжувати бойові дії.