Травень, 29 в 15:16

В останні тижні все частіше почали говорити про те, що президент Росії Володимир Путін серйозно хворий. Але в американській розвідці попереджають, що немає перевіреної інформації про стан його здоров’я.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Путін, якому скоро виповниться 70, роками культивував образ мачо — катаючись на коні без сорочки, граючи у хокей та демонструючи свої прийоми дзюдо. Протягом двох десятиліть перебування у владі його вважали розважливим та байдужим лідером.

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Але з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну образ російського президента дещо змінився – його обличчя набрякле, він метушливий, а промови пихаті та сповнені озлобленості.

Війна в Україні стала настільки катастрофічною для російських Збройних сил, що багато хто почав замислюватись, що призвело до такого серйозного прорахунку.

Хтось припускає, що Путін страждає від розумового розладу. Інші кажуть, що він серйозно хворий, роблячи загальні висновки на підставі найменших аспектів його поведінки. Навіть сіпання ногою президента РФ було достатньо, щоб викликати хвилю спекуляцій щодо його здоров’я.

Своєю чергою три розвідувальні та військові експерти в США, які поспілкувалися з Insider, не надають великого значення такого роду припущенням.

Джеффрі Едмондс, колишній директор з Росії в Раді національної безпеки і колишній військовий аналітик ЦРУ, сказав, що не бачить нічого, що підтверджує думку про те, що Путін нездоровий.

За його словами, президент РФ публічно став більш емоційним та злим. Це говорить про те, що його щось не влаштовує.

Видання зазначає, що на війні в Україні вже загинуло понад 15 тис. російських військових, а можливо, й набагато більше. Російська армія втратила приголомшливу кількість генералів. Українські дороги фактично стали цвинтарем для російських танків. Крім того, армія РФ так і не спромоглася взяти Київ.

Путін роками одержимий Україною і ніколи не відмовиться від своєї мети поневолити українців.

Оскільки в руках у нього зосереджена така велика влада, його здоров’я дедалі більше викликає інтерес як у громадськості, так і у розвідувальної спільноти.

Business Insider вважає, що припущення про здоров’я Путіна виходять із нібито сумнівних джерел.

Раніше глава військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Sky News заявив, що Путін хворий на рак і що у РФ готується переворот з метою усунення президента.

Колишній британський розвідник Крістофер Стіл заявив Sky News, що Путін дуже хворий і його влада перебуває під загрозою. Business Insider зазначає, що Стіл є автором досьє, яке наповнене “непристойними та неперевіреними заявами про зв’язки Дональда Трампа з Росією з посиланнями на неназвані джерела у Росії та інших країнах”.

Кевін Раян, бригадний генерал США у відставці та колишній військовий аташе в Росії, вважає, що заяви про серйозне захворювання Володимира Путіна можуть бути ознакою прийняття бажаного за дійсне.

Раян також сказав, що не бачив жодних доказів того, що Путін незабаром помре або має серйозне захворювання. Він також наголосив, що навіть якщо російський президент помре, це не обов’язково сприятиме припиненню бойових дій в Україні.

– Звичайно, всі колись помруть, але я не думаю, що ця війна справа рук тільки Путіна. Його смерть може вплинути на її хід, але владне коло, яке його підтримало, залишиться, — сказав Раян.

Британські таблоїди та різні експерти припустили, що у Путіна хвороба Паркінсона, зосередившись на тому, що російський лідер постукує та смикає ногою під час зустрічей.

Інші сконцентрувалися на тому, що обличчя Путіна виглядає більш опухлим, ніж зазвичай, що також може свідчити про поганий стан його здоров’я.

Колишній директор національної розвідки США Джеймс Клеппер сказав Insider, що вражений недавніми фотографіями Путіна з опухлим обличчям. Він додав, що навряд чи американська розвідка точно знає, хворий Путін чи ні – таку інформацію зазвичай дуже важко отримати.