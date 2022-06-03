Дворнікова усунули від командування російськими військами в Україні – CIT

Червень, 03 в 17:03

Російський генерал Олександр Дворніков більше не командує угрупуванням російських військ в Україні, замість нього призначений генерал Геннадій Жидко. Про це повідомляють розслідувачі Conflict Intelligence Team.

Більше тижня тому команда CIT від джерел дізналася, що Дворнікова змістив колишній командувач Східного військового округу, а нині заступник міністра оборони Росії з військово-політичної роботи Жидко.

— По суті, це такий головний політрук всієї Русі, головний замполіт, – розповів член команди розслідувачів CIT Руслан Левієв.

У CIT зазначають, що не знають причин усунення Дворнікова. За словами Левієва, це може бути просто “ротаційний процес, який ми бачили у Сирії”.

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Журналіст-розслідувач Bellingcat Христа Грозєв також підтвердив заміну Дворнікова на Жидка.

— На самому початку, коли Дворнікова було призначено, ми отримали досить цікаві коментарі та оцінки його здібностей чи відсутності здібностей від колишніх вагнерівців, які під його командуванням воювали у Сирії. Вони здивувалися, що його було призначено. Сказали, що не може бути такого, щоб хтось повірив, що він стратег — він звичайний алкоголік, і що рано чи пізно це зрозуміють. Цілком можливо, що це сталося.

На початку квітня стало відомо, що Росія на тлі відступу від Києва і визнаних самим Кремлем істотних втрат внаслідок бойових дій – змінила командувача “спецоперацією” в Україні, ним став генерал армії Олександр Дворніков.

Олександр Дворніков до 2016 року майже рік командував російськими військами у Сирії. Журналісти та експерти прозвали його “сирійським м’ясником” за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

Джерело: CIT

Фото: Міноборони Росії