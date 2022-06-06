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Факти / Світ / Росія

Слава Україні: хакери зламали сайт Мінбуду Росії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Хакерська атака
Фото: Depositphotos

У ніч на 5 червня хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії. На основній онлайн-сторінці з’явилась інформація, що ресурс зламала команда DumpForums.

Хакери вимагають виплатити певну суму біткоїнів до 7 червня, інакше інформація про співробітників російського міністерства може опинитися в публічному доступі.

Вони опублікували номер електронного гаманця, на який закликають перерахувати кошти. Також хакери змінили заголовок сайту на патріотичні слова Слава Україні!

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Фото: Факти ICTV

Українські ЗМІ припускають, що хакери могли помститися Росії за те, що прокремлівські найманці сьогодні зламали український сервіс інтернет-телебачення. Замість футбольного матчу Уельс – Україна транслювали російську пропаганду.

Український футбольний коментатор Віктор Вацко у прямому ефірі висловив все, що думає про Росію після хакерської атаки під час матчу. Користувачі соціальних мереж підтримали його, зазначивши, що з нетерпінням чекають на перемогу України над російською агресією.

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