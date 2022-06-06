Слава Україні: хакери зламали сайт Мінбуду Росії

Червень, 06 в 1:02

У ніч на 5 червня хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії. На основній онлайн-сторінці з’явилась інформація, що ресурс зламала команда DumpForums.

Хакери вимагають виплатити певну суму біткоїнів до 7 червня, інакше інформація про співробітників російського міністерства може опинитися в публічному доступі.

Вони опублікували номер електронного гаманця, на який закликають перерахувати кошти. Також хакери змінили заголовок сайту на патріотичні слова Слава Україні!

Зараз дивляться

Українські ЗМІ припускають, що хакери могли помститися Росії за те, що прокремлівські найманці сьогодні зламали український сервіс інтернет-телебачення. Замість футбольного матчу Уельс – Україна транслювали російську пропаганду.

Український футбольний коментатор Віктор Вацко у прямому ефірі висловив все, що думає про Росію після хакерської атаки під час матчу. Користувачі соціальних мереж підтримали його, зазначивши, що з нетерпінням чекають на перемогу України над російською агресією.