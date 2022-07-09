Тиха мобілізація: як Росія набирає військових на війну проти України

Липень, 09 в 20:01

У Росії не оголошують офіційну мобілізацію, однак продовжують масово набирати військовослужбовців за контрактом. У російських регіональних центрах зайнятості з’явилось понад 22 тис. нових вакансій для військових.

Щонайменше сім підрозділів, які брали участь в агресивній війні проти України, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Деякі з російських підрозділів причетні до вбивств та катувань мирних жителів у Бучі. Зокрема, серед них 64 мотострілецька бригада з Хабаровського краю та 104 гвардійський десантно-штурмовий полк.

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Найбільше військових шукає 37 мотострілецька бригада з Бурятії – вона має найбільше втрат з-поміж інших підрозділів. Нові вакансії свідчать про значні втрати армії РФ та загальну проблему з поповненням живої сили.

У розвідці Великої Британії зазначили, що саме через це російська армія взяла паузу перед наступом на Донбас, оскільки їй не вистачало людських ресурсів.

Джерело: Центр протидії дезінформації