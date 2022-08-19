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Факти / Світ / Росія

У Бєлгородській області лунають вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
вибух

Прямо зараз у Бєлгородській області знову чути вибухи. Офіційної інформації про подію поки що немає, подробиці уточнюються.

Ось що пишуть у ЗМІ про це:

– Два потужні хлопки було чути зараз у Яковлівському районі.

– У Микільському аж машину труснуло.

– Прямо зараз у Бєлгородській області знову чути вибухи. Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, що у четвер, 18 серпня, у Бєлгородській області детонував склад з боєприпасами російських окупантів. Також вчора на території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

Зараз дивляться

За тим, де точаться бої 19 серпня в Україні, можна дивитися на інтерактивній карті військових дій.

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