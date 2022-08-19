У Бєлгородській області лунають вибухи – ЗМІ
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Прямо зараз у Бєлгородській області знову чути вибухи. Офіційної інформації про подію поки що немає, подробиці уточнюються.
Ось що пишуть у ЗМІ про це:
– Два потужні хлопки було чути зараз у Яковлівському районі.
– У Микільському аж машину труснуло.
– Прямо зараз у Бєлгородській області знову чути вибухи. Подробиці уточнюються.
Нагадаємо, що у четвер, 18 серпня, у Бєлгородській області детонував склад з боєприпасами російських окупантів. Також вчора на території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.
Зараз дивляться
За тим, де точаться бої 19 серпня в Україні, можна дивитися на інтерактивній карті військових дій.