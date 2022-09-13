Вересень, 13 в 19:58

Після контрнаступу ЗСУ в Харківській області можна говорити, що війна в Україні сягнула переломного моменту, на який у Москві реагують закликами до більш тотального, нещадного і жорстокого придушення українців.

Про це в польській газеті Wyborcza написав журналіст і експерт з Росії Вацлав Радзивінович.

Він зазначає, що останніми днями – паралельно з повідомленнями про ефективний український контрнаступ – заговорили про “повстання депутатів”, тобто про демарш політиків із Москви та Санкт-Петербурга щодо президента РФ Володимира Путіна із вимогою зректися своєї посади.

Зараз дивляться

– Жест 24 депутатів районних рад двох найбільших міст Росії дійсно благородний і дуже сміливий. Але це значення лише символічне. Ті, хто підписав звернення, не є депутатами і не засідають у Московській Думі або Законодавчих зборах Санкт-Петербурга. Таких людей у Російській Федерації 77 500 осіб, і обов’язково серед них є люди з відкритою свідомістю та опозиційними поглядами, – пише журналіст.

Радзивінович додає, що після такого жесту з боку членів міських парламентів Путін може спокійно посадити їх на роки за “дискредитацію” російської армії.

Журналіст вважає, що на відміну від муніципальних депутатів Володимиру Путіну “доводиться зважати на інших критиків”, які є значно численнішими, гучнішими та, завдяки громадській підтримці і впливовим покровителям, недоторканними.

– До них належить, наприклад, Олександр Дугін, який ще 2014 року кричав, що українців треба “вбивати, вбивати і вбивати”. Не далі як учора люди, подібні до нього, критикували Путіна і його генералів за відсутність рішучості, “м’якість” щодо ворога, – пише Радзивінович.

Він нагадав, що починаючи з 10 вересня кремлівська пропаганда перестала приховувати, що українська армія наступає і що Росія отримує серйозні удари на фронті.

Як один із прикладів він навів російського фахівця з планування фронтових операцій, полковника Михайла Ходарьонка, який у пропагандистській програмі “60 минут” на кремлівському телеканалі “Россия 1” підтвердив, що наступ на Донбасі триває, і щоб зупинити український наступ, російській армії ще треба буде побудувати лінію оборони десь у глибокому тилу й наново зібрати там усе необхідне для ведення ефективних бойових дій.

– Пропагандистське оповідання різко змінилося. Досі експерти з телевізора і Кремля говорили, що Росія атакує тільки “військові цілі” в Україні, а якщо ракети потрапляли в школу, лікарню або житловий будинок, вони пояснювали це тим, що там розміщені “неонацисти”. Тепер вони обурено запитують, чому у ворожій (для Росії, – Ред.) країні залізниця, енергосистема, водопостачання, мости все ще на місці, а урядовий квартал у Києві все ще цілий, – пише Радзивінович.

Журналіст звернув увагу, що в Росії все частіше почали закликати військове керівництво “нарешті зняти шовкові рукавички” і забути про “гуманітарні способи ведення війни”.

Польський експерт з Росії відзначив й іншу кремлівську пропагандистку – Ольгу Скабєєву. Будучи ведучою програми “60 хвилин”, коли гості її ефіру протягом трьох годин вимагали розв’язання тотальної війни, безжалісного знищення “критичної інфраструктури” і “живої сили” супротивника, вона підбила підсумок своєї програми криком: “Росія вимагає жорсткої, суворої війни!”.

– Шокований промахами “найменш другої” армії світу, Кремль бере на озброєння аргументи таких крайніх яструбів, як Ігор Стрєлков на прізвисько Гіркін, який, користуючись заступництвом Федеральної служби безпеки, яка конкурує з армією, давно й безкарно висміює незграбних командирів, постійно називає міністра оборони Сергія Шойгу “картонним маршалом”, вимагає провести загальну мобілізацію та переключити економіку країни на війну, – зазначає польський експерт.

За його словами, Володимир Путін, як би його не вразив крах українського фронту, не піде на компроміс, бо це означатиме його кінець.

– Можливо, під тиском не якихось лібералів чи незадоволених олігархів, а саме яструбів, він змінить старого Шойгу і начальника Генерального штабу Валерія Герасимова (обом по 67 років) на більш молодих генералів – таких, як ті, що плели мережива під час анексії Криму. І він буде з надією дивитися на зиму, – зазначає Радзивінович.

На його думку, до зими, за розрахунками Москви, “зруйнована повітряними нальотами, дезорганізована та замерзла Україна” стане набагато слабшою.

Радзивінович додав, що у Росії залишається багато фугасних бомб і бомбардувальників, якими РФ все ще “здатна перетворити Київ або Суми на Дрезден лютого 1945 року”, і саме таку жорстокість може дозволити собі войовничий Володимир Путін.

При цьому Кремль також дуже розраховує на повстання західних країн, які, втративши російський газ, як очікується, змусять свої уряди припинити допомагати українській владі цієї зими, резюмує польський експерт.