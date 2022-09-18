Окупанти вивезли ЗРК з військових частин біля Санкт-Петербурга у бік України – ЗМІ
Російські окупанти вивезли зенітно-ракетні комплекси з військових частин біля Санкт-Петербурга для того, щоб використати їх у війні проти України.
Про це повідомило фінське видання Yle на основі отриманих супутникових знімків.
Зазначається, що влітку техніка була вивезена з чотирьох військових частин зенітно-ракетних військ. Загалом навколо Санкт-Петербурга розташовано 14 частин.
– Ймовірно, для використання у війні проти України відправили старі зенітно-ракетні комплекси С-300, які поступово виводять з експлуатації. З них Росія часто обстрілює цивільні об’єкти України. За даними ЗСУ, Росія випустила по Україні понад 500 таких ракет, – зазначає видання.
Дані про переміщення ЗРК оприлюднюються вперше.
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