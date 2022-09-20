Фондові біржі РФ впали на тлі новин про псевдореферендуми

Вересень, 20 в 17:49

На тлі новин про псевдореферендуми на російських фондових біржах спостерігається значний обвал.

Так, індекс МосБіржі – один із основних фондових індикаторів РФ, вдень 20 вересня впав нижче за позначку 2 300 пунктів вперше з кінця серпня.

Окрім “посилення геополітичних ризиків” на тлі новин про псевдореферендуми, у РФ серед причин обвалу назвали очікування запровадження нових мит та ПДПД для експортерів.

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Зокрема, до 14:53 індекс МосБіржі становив 2284,64 пункта (-6%), індекс РТС – 1200,92 пункта (-5,6%).

За даними видання Інтерфакс, ціни більшості “блакитних фішок” на московській біржі впали в межах 10,7%.

Зазначається, що у лідерах відкату у вівторок виступають розписки: TCS Group (-10,7%), акції НОВАТЕКу (-9,4%), Яндекса (-8,7%), ЛУКОЙЛа (-8,6%), розписки OZON (-8,1%), папери Сургутнафтогазу (-8%), АФК Система (-7,9%), Polymetal (-7,3%), Газпром нафти (-7, 1%), Інтер РАТ (-6,5%), Газпрому (-6,1%), АЛРОСА (-5,7%), Роснефти (-5,2%), Сбербанку (-5,2% та -5,2% “префи”), ВТБ (-5,1%), Московської біржі (-5%), ММК (-5%), UC Rusal (-5 %), Аерофлоту (-4,4%), Сєвєрсталі (-4,2%).

Нагадаємо, що російські маріонетки у терористичних формуваннях “ДНР”, “ЛНР”, а також у Херсонській області планують провести “референдуми” про “приєднання” до складу держави-агресора Росії.