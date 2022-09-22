Вересень, 22 в 13:24

Під час запису звернення про мобілізацію до РФ президенту Володимиру Путіну стало зле. Йому довелося викликати лікарів, оскільки він почав сильно кашляти.

Про це повідомило видання Dailymail.

За їхніми даними, Путін страждав від сильного кашлю та болю в грудях. Саме тому його звернення відклали на 13 годин.

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Видання послалося на Telegram-канал General SVR, який, як вважається, управляється інсайдером з Кремля. У повідомленні йдеться, що промову російського диктатора довелося перезаписувати кілька разів, оскільки йому весь час ставало зле.

Крім того, є версія, що Путін нібито симулював погане самопочуття, щоб перенести зйомки. Йому потрібен був додатковий час на те, щоб обміркувати зміст свого звернення.

– Люди близькі до президента знають його патологічну нерішучість та невпевненість в ухваленні рішень, особливо ключових, – зазначили у повідомленні.

Російські ЗМІ анонсували виступ Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу о 20:00 20 вересня. Потім трансляцію було перенесено на 21:00. Путін виступив 21 вересня.

Нагадаємо, що 21 вересня Путін оголосив про часткову мобілізацію до РФ. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що під час часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис. резервістів.

Раніше директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявляв, що немає жодних розвідувальних даних про те, що президент РФ має проблеми зі здоров’ям.