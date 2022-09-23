Вересень, 23 в 6:40

Російська влада, ймовірно, зможе мобілізувати необхідну кількість рекрутів, але солдати з них вийдуть погані.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, влада почала діяти грубо, заганяючи в армію чоловіків і не розбираючись у їхній відповідності заявленим критеріям. Такими методами можна набрати кількість рекрутів, але ціною зростання невдоволення в суспільстві.

Зараз дивляться

Нині повістки у РФ вручають навіть протестувальникам проти мобілізації. В ISW вважають, що моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький.

Аналітики кажуть, що жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації, найімовірніше, посилить обурення всередині країни.

Крім того, перевірити, скільки насправді Кремль має намір мобілізувати, неможливо. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив про 300 тис., але в пресу просочилася цифра в мільйон людей.

Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на “короткострокові контракти”, які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 212-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW