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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Знищені іранські дрони над Миколаївщиною та обстріли Запоріжжя: що відбувається на 212-й день війни (онлайн)

Знищені іранські дрони над Миколаївщиною та обстріли Запоріжжя: що відбувається на 212-й день війни (онлайн)

Українські розвідники та правоохоронці розкрили подробиці масштабного обміну полоненими з Росією, що відбувся напередодні. Під час полону над українцями знущались та жорстоко катували.

В Росії на фоні мобілізації чоловіки тікають з країни і підпалюють військкомати.

Росія обстріляла Запоріжжя, у місто прилетіло близько 10 снарядів. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури.

КНДР спростувала постачання зброї і боєприпасів для Росії.

Над Миколаївщиною ЗСУ збили одразу чотири іранських дрона-камікадзе.

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00:31 - 23 вересня

В ніч на 23 вересня у Запоріжжі пролунало близько 10 вибухів.

Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Інформацію про вибухи підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

– В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів, – написав він.

Згодом він додав, що Росія поцілила в об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Старух наголосив, що залишається ризик є ризик повторних атак.

Він закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

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00:30 - 23 вересня

Президент Володимир Зеленський доволі емоційно відповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild щодо надання Україні важкого озброєння для боротьби із російськими окупантами.

Відеозапис інтерв’ю оприлюднив Офіс президента.

Зеленський під час розмови був дуже емоційний.

– Ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам давати (озброєння – Ред.) – без образ – не давайте. Але не намагайтеся говорити, що спочатку (зброю має дати – Ред.) Америка, потім Німеччина, потім буде Польща. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе, – заявив Зеленський.

За його словами, для українців танки та Матадори (гранатомети MATADOR RGW-90 – Ред.) – це порятунок наших людей.

– Ми й без ваших танків переможемо у цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я б хотів, щоб це була наша спільна перемога, – сказав глава держави.

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