Знищені іранські дрони над Миколаївщиною та обстріли Запоріжжя: що відбувається на 212-й день війни (онлайн)

Українські розвідники та правоохоронці розкрили подробиці масштабного обміну полоненими з Росією, що відбувся напередодні. Під час полону над українцями знущались та жорстоко катували.

В Росії на фоні мобілізації чоловіки тікають з країни і підпалюють військкомати.

Росія обстріляла Запоріжжя, у місто прилетіло близько 10 снарядів. Ворог поцілив в об’єкти інфраструктури.

КНДР спростувала постачання зброї і боєприпасів для Росії.

Над Миколаївщиною ЗСУ збили одразу чотири іранських дрона-камікадзе.