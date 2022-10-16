РФ не може виготовляти боєприпаси так само швидко, як їх витрачає – розвідка Британії

Жовтень, 16 в 9:51

Масштабний обстріл України 10 жовтня, коли РФ, імовірно, випустила понад 80 крилатих ракет, свідчить про те, що в Росії все більше зменшуються запаси ракет дальнього радіусу дії.

Таке припущення 16 жовтня зробили в розвідці Міноборони Великої Британії.

В британському відомстві припустили, що російська оборонна промисловість не здатна виготовляти передові боєприпаси з тією ж швидкістю, з якою ті витрачаються.

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Тож така атака, яка була 10 жовтня, обмежить здатність РФ уражати бажану кількість цілей у майбутньому.

Нагадаємо, що 10 жовтня українські населені пункти зазнали масштабного ракетного обстрілу з боку РФ.

Як наголосили в Міністерстві оборони України, більше половини снарядів було збито.

Однак десятки інших вбили мирних жителів та завдали шкоди цивільній інфраструктурі.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що удари по Україні були завдані у відповідь на вибух на Кримському мосту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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