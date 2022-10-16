РФ не може виготовляти боєприпаси так само швидко, як їх витрачає – розвідка Британії
Масштабний обстріл України 10 жовтня, коли РФ, імовірно, випустила понад 80 крилатих ракет, свідчить про те, що в Росії все більше зменшуються запаси ракет дальнього радіусу дії.
Таке припущення 16 жовтня зробили в розвідці Міноборони Великої Британії.
В британському відомстві припустили, що російська оборонна промисловість не здатна виготовляти передові боєприпаси з тією ж швидкістю, з якою ті витрачаються.
Тож така атака, яка була 10 жовтня, обмежить здатність РФ уражати бажану кількість цілей у майбутньому.
Нагадаємо, що 10 жовтня українські населені пункти зазнали масштабного ракетного обстрілу з боку РФ.
Як наголосили в Міністерстві оборони України, більше половини снарядів було збито.
Однак десятки інших вбили мирних жителів та завдали шкоди цивільній інфраструктурі.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що удари по Україні були завдані у відповідь на вибух на Кримському мосту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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