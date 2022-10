Нещодавно російський командувач окупаційних сил РФ в Україні Сергій Суровікін дав інтерв’ю, в якому заявив, що “ситуація зі спецоперацією напружена”, і що можливі “непрості рішення” навколо Херсона.

Австралійський військовий експерт, генерал армії Австралії у відставці Мік Раян проаналізував дії Суровікіна і дав прогноз щодо того, чого можна очікувати від російського командувача.

На думку експерта, Суровікін чітко розуміє політичний задум своєї кампанії. Як сам російський командувач сказав в інтерв’ю, його бажаний результат – “щоб Україна була незалежною від Заходу і НАТО, дружньою до Росії державою”.

Мік Раян ставить питання, яку військову кампанію може провести Суровікін для досягнення заданої мети.

3/ Whether this is possible or not from our perspective, these are his marching orders from Putin. https://t.co/9z1ntZxl26

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 21, 2022