Жовтень, 21 в 21:57

Нещодавно російський командувач окупаційних сил РФ в Україні Сергій Суровікін дав інтерв’ю, в якому заявив, що “ситуація зі спецоперацією напружена”, і що можливі “непрості рішення” навколо Херсона.

Австралійський військовий експерт, генерал армії Австралії у відставці Мік Раян проаналізував дії Суровікіна і дав прогноз щодо того, чого можна очікувати від російського командувача.

На думку експерта, Суровікін чітко розуміє політичний задум своєї кампанії. Як сам російський командувач сказав в інтерв’ю, його бажаний результат – “щоб Україна була незалежною від Заходу і НАТО, дружньою до Росії державою”.

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– Незалежно від того, можливо це чи ні з нашої точки зору, такими є його маршові накази від Путіна. Такий бажаний політичний результат, – пише експерт.

Мік Раян ставить питання, яку військову кампанію може провести Суровікін для досягнення заданої мети.

– За останні два тижні ми вже бачили, яке його мислення. По-перше, він прагне знищити волю українського народу. Як офіцер ВПС, очевидно, він піддався теорії про те, що населення можна зломити повітряною атакою. У той час як атаки, що почастішали протягом останніх двох тижнів, зміцнюють базу підтримки Путіна всередині країни, особливо прихильників жорсткої лінії, Суровікін переслідує інші цілі, – визнає експерт.

3/ Whether this is possible or not from our perspective, these are his marching orders from Putin. https://t.co/9z1ntZxl26 — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 21, 2022

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Генерал у відставці вважає, що завдаючи ударів по енергетичній і водній інфраструктурі, Суровікін явно націлений на те, щоби зломити волю українського народу взимку. Використання іранських безпілотників також спрямоване на залякування цивільного населення.

За словами Раяна, до подібних дій російський командувач вдавався у Сирії, де тероризування цивільного населення з метою зламати його волю до опору було основною частиною методички сирійського режиму, що було повністю підтримане російськими військовими.

Ще один наслідок російських атак з повітря – реакція серед тих, хто хоче інвестувати в Україну, наголошує експерт.

– Якою б стійкою не була українська оборона, їхня країна, як і раніше, потребує великої кількості іноземного капіталу для відновлення будинків, підприємств та інфраструктури, – зазначає він.

Нарешті, Раян каже, що прагнення Росії зломити волю українського народу тепер виразилося в оголошенні воєнного стану в областях, анексованих Росією.

Однак, хоча ці дії і були спрямовані на подавлення волі українського народу, експерт намагається визначити, що Суровікін може ще зробити для виконання завдання Путіна.

– Очевидно, що йому необхідно переосмислити свою військову кампанію. У нього є певна гнучкість, але основи будь-якої майбутньої російської військової кампанії вже закладені діями його попередників. Попередники Суровікіна заповідали йому вже захоплені території на півдні та сході. Крім того, в його розпорядженні зараз перебуває польова армія, яка дуже втомилася, має проблеми з моральним духом і постійно втрачає особовий склад і найкращу техніку, – пише відставний австралійський генерал.

Крім того, Раян вказує, що російська армія, яка зазнала поразки в Київській і Харківській областях, продовжує програвати в північних частинах Луганської та Херсонської областей. При цьому з успіхів окупантів можна визначити утримання позицій під Запоріжжям і дуже невелике просування в Донецькій області.

– Єдина частина російської армії, яка нині проводить наступальні операції, це найманці Вагнера. Це зумовлено як тактичними, так і політичними причинами, – зазначає експерт.

Мік Раян зауважує, що хоча російська армія і поповнюється за рахунок мобілізації, яка, як заявив Путін, скоро завершиться, поповнення лав російських військовослужбовців супроводжується мобілізацією державних та економічних ресурсів для війни.

– Незалежно від кількості мобілізованих військ, найкраще, на що може сподіватися Суровікін, це те, що вони матимуть “стабілізуючий” вплив. Це означає, що їх використовуватимуть для затикання дірок в наявній російській схемі оборони на сході та півдні. Вони є людськими обмежувачами швидкості, – пише експерт.

Колишній австралійський генерал переконує, що відновлення наступальної потужності Росії у війні проти України займе час.

– Зараз у розпорядженні Суровікіна практично немає ресурсів для проведення великих наступальних наземних операцій із захисту анексованих областей. Це ключова причина, через яку він, ймовірно, покладатиметься на повітряні атаки найближчими місяцями, – прогнозує експерт.

За оцінкою Міка Раяна, з огляду на все вищеописане, від Суровікіна можна очікувати проведення наступної військової кампанії в найближчі місяці:

По-перше, він продовжуватиме свою кампанію, спрямовану проти української інфраструктури та волі українського народу (попри відсутність історичних прикладів успішного проведення такої кампанії).

По-друге, Суровікін обере територію, яку потрібно буде захищати взимку, і ту, якою доведеться поступитися, щоб зберегти свої сили і сконцентрувати їх для захисту ключових територій у період від теперішнього часу до весни 2023 року.

– Він уже почав формувати уявлення про це (відступ. – Ред.) щодо Херсона, – вважає експерт.

По-третє, російський командувач забезпечуватиме оборону ключових шляхів постачання та будуватиме більш стійку і важкодоступну логістичну мережу.

– Це, ймовірно, супроводжуватиметься нарощуванням запасів для майбутніх наступальних операцій, – допускає генерал.

По-четверте, він уже планує цілі своєї кампанії 2023 року, включно із застосуванням будь-яких нових наземних сил, які можуть з’явитися наступного року. Експерт зазначає, що хоча тактична розвідка у росіян показала себе як “не дуже хороша”, окупанти проводитимуть розвідку для підтримки планування на 2023 рік.

По-п’яте, Суровікін має відповідати політичним намірам Росії затягнути війну на якомога довший термін.

– Путін явно вважає, що Захід врешті-решт втратить інтерес до війни і підтримки України. Хоча це ще належить довести, він, схоже, переконаний, що це цілком можливо, – пише експерт.

Мік Раян підсумовує, що попри жорстоке і вельми сумнівне минуле Суровікіна, розумно припустити, що він є компетентним і хитрим організатором та керівником військової кампанії. І західним країнам, попри невдачі Росії, не варто недооцінювати противника.

Фото: Mick Rayan, AM

Джерело: Mick Rayan, AM