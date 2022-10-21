Жовтень, 21 в 20:38

За останній тиждень удари українських Збройних сил ліквідували 10 іранських інструкторів, які займалися навчанням російських солдатів використанню дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це ізраїльському інформаційному агентству KAN повідомив український чиновник, пише Jerusalem Post.

Дані про ліквідацію іранців надійшли на тлі попереджень американських та українських офіційних осіб про те, що фахівці з Ісламської Республіки навчають росіян використовувати безпілотники в Криму.

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Український центр національного опору заявив у середу, що іранські інструктори спостерігають за російськими силами, які запускають дрони-камікадзе з анексованої української території.

– Росіяни доставили іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонської області та Криму для запуску безпілотників-камікадзе Shahed-136. Вони навчають росіян, як використовувати безпілотники-камікадзе, і безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі, – стверджує український посадовець із посиланням на дані з українського підпільного опору.

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив у четвер, що “іранці перебували на території України, щоб допомогти Росії в операціях з безпілотниками”.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на пресбрифінгу 20 жовтня, що іранські інструктори діяли в Криму.

Представник ЗС ЗСУ раніше заявляв, що Україні вдалося збити 85% іранських безпілотників-камікадзе, випущених Росією.

Крім того, у п’ятницю Міністерство закордонних справ Ірану рекомендувало всім іранським громадянам, які перебувають в Україні, негайно покинути країну.

У четвер Міністерство оборони України заявило, що Іран використовує Україну як “випробувальний полігон” для своїх безпілотників, щоб підготуватися до майбутніх атак безпілотників на Ізраїль.

Фото: ГУР МО