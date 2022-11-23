РФ майже вичерпала запаси безпілотників – британська розвідка

Листопад, 23 в 12:13

Росія, імовірно, майже вичерпала запаси безпілотників, але, очевидно, шукатиме шляхи для їх поповнення.

Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії, звернувши увагу, що з 17 листопада в публічному просторі не було згадок про удари БПЛА.

Британські розвідники припускають, що РФ швидше вдасться закупити безпілотники за кордоном, ніж виготовити нові крилаті ракети.

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У розвідці Міністерства оборони Великої Британії вважають, що Росія, імовірно, й почала застосовувати безпілотники, щоб компенсувати серйозну нестачу крилатих ракет.

– Але задум мав обмежений успіх, тому що більшість запущених БПЛА було знешкоджено, – зазначають в оборонному відомстві.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, із вересня Росія запустила сотні іранських безпілотників для ударів по тактичних військових цілях та українській електромережі.

Однак, додають британські розвідники, нещодавно російські командири могли забажати, щоб можливими цілями ударних БПЛА іранського походження ставали медичні заклади.

Нагадаємо, що, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, нині на базі одного з навчальних закладів Севастополя майже три десятки військовослужбовців РФ вчаться керувати БПЛА російського та іранського виробництва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР