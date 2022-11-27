Все зупиниться: російський генерал озвучив нові цинічні цілі ракетних атак в Україні

Листопад, 27 в 20:33

Після ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни можуть зайнятися знищенням банківської інфраструктури країни.

Такі нездорові фантазії російських терористів озвучив військовий злочинець та депутат Думи Андрій Гурулєв в ефірі одного із пропагандистських кремлівських телеканалів.

Він прямо сказав, що окупанти прагнуть посіяти хаос, залишити українців без засобів для існування та принести якнайбільше страждань населенню.

Зараз дивляться

— От зараз працюємо по всій енергосистемі. До кінця доб’ємо, а далі є не лише логістика. Є банківська інфраструктура. Якщо розгромити центр банківських операцій – все зупинилося. Нічого нікуди не переведеш, карти не працюють, – сказав Гурулєв.

Також він закликав бомбити по залізничним центрам. Загалом у короткому 1,5 хв відрізку відео, яке шириться мережею, цей російський генерал наговорив на кілька кримінальних справ для суду над терористами з РФ.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що для підготовки до чергового масованого ракетного удару по території України Росії необхідний щонайменше тиждень. Там наголосили, що російські терористи не відмовляться від нових атак.