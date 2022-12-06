Жодного дня без бавовни: біля аеродрому в Курську палає нафтонакопичувач

Грудень, 06 в 7:16

6 грудня над Курськом у Російській Федерації здіймається густий чорний дим.

У ці хвилини в районі аеродрому там палає нафтонакопичувач.

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На місці працюють усі спецслужби.

Рятувальники намагаються локалізувати пожежу.

Губернатор області Роман Старовойт заявив, що постраждалих немає.

За його словами, інцидент стався через “атаку безпілотника”.

Нагадаємо, що на безпілотник грішили в Росії й напередодні, коли стались вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області.

За наявною інформацією, пошкоджено два літаки Ту-195 та поранено двох людей.

Вибух 5 грудня пролунав і на аеродромі під Рязанню. Відомо, що там спалахнув бензовоз.

За попередніми даними, троє людей загинули, а двоє з шістьох постраждалих перебувають у тяжкому стані.

До слова, тиждень тому в Курській області також було неспокійно.

Два райони – Суджанський та Коренівський – кілька годин були знеструмленими через серію вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Роман Старовойт

Фото: Курская область