Грудень, 08 в 18:57

Країна-агресор Росія готується до майбутньої поразки у розв’язаній проти України повномасштабній війні. Тим часом в РФ не припиняється мобілізація: зокрема, агресор планує забрати в армію 17-річних жителів тимчасово захоплених територій.

Про це поінформував в ефірі одного з каналів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, на тлі величезних втрат на фронті в Україні в Москві готуються до майбутньої поразки своїх військ.

Зараз дивляться

– Можемо говорити про те, що перерозподіл майбутньої Росії після поразки у війні з Україною – до нього готуються, і відбуваються різні процеси. Наприклад, медійна гіперрозкрутка того ж Пригожина (засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, – Ред.) – це одна зі складових цього процесу. Інша справа, що зараз змагаються між собою здебільшого ультраконсервативні групи, тобто умовно, хто буде іще більшим імперцем порівняно з Путіним. Але я думаю, що після поразки у війні з Україною російські політичні еліти загалом будуть думати про інші речі, – зазначив Юсов.

Представник ГУР також поінформував, що мобілізація в РФ не припиняється. За даними розвідки, є ознаки того, що готуються нові, більш потужні хвилі, нові форми та методи мобілізації.

– Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон, – заявив Юсов.

Він наголосив, що війна в Україні торкнеться кожного в РФ. А тому мешканці країни-агресора повинні зрозуміти, що уникнути її не вдасться, не поваливши путінський режим та не відійшовши з тимчасово окупованих територій України.

Днями аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що влада РФ, попри заперечення на офіційному рівні, готується до другої хвилі мобілізації. Проте це рішення не усуне проблем, які існують у російській армії.

Джерело: ГУР Міноборони України, Апостроф TV