Вибух на газопроводі в РФ міг статися через диверсію самих росіян – експерт
У вівторок, 20 грудня, в Чувашії (Росія) стався вибух на магістральному газопроводі, виникла масштабна пожежа.
За даними тамтешньої преси, йдеться про ділянку експортної магістралі Уренгой-Помари-Ужгород, якою російський газ через Україну транзитують до Євросоюзу.
– Витік на підземному газопроводі призвів до пожежі у Вурнарському районі Чувашії, постраждалих немає, – повідомили в російському МНС.
Попередньо інцидент пояснили витоком газу під час проведення планових ремонтних робіт.
Але українські фахівці не виключають, що вибух на російському газогоні міг статися через диверсію самих росіян. Справа в тому, що після зупинки Північних потоків через вибухи українська ГТС залишається єдиним маршрутом транспортування російського “блакитного палива” до країн Центральної і Західної Європи.
– Розгерметизація чувашської ділянки газогону Уренгой-Помари-Ужгород зрежисована у самому Газпромі, можливо навіть для подальшої зупинки подачі ресурсу через ГТС України для європейських споживачів, – зазначив експерт Центру Разумкова Максим Білявський.
На його думку, таким чином Кремль прагне створити проблеми Україні в частині режимів транспортування газу для наших споживачів, а також спровокувати зростання цін на газ у Євросоюзі.
– Не виключаю, що терористи готують диверсійні атаки на інфраструктуру ЄС протягом зимового періоду. У цьому контексті напрошується також припущення, що орда підготувала альтернативну пропозицію для ЄС. Це маршрут постачання російського газу через Білорусь. Можливо, 19 грудня це якраз і обговорювали тирани (Лукашенко та Путін у Мінську, – Ред.), – додав Максим Білявський.
Щоправда, станом на вечір вівторка, 20 грудня, аварія на трубопроводі в Росії не вплинула на транзит через Україну. Вечірня заявка на середу склала звичні 42,4 млн куб. м.
– Станом на 16:00 20 грудня 2022 року транзит газу територією України відбувається в штатному режимі, змін тиску на точках входу газу на кордоні не зафіксовано. Оператор ГТС України продовжує виконувати свої зобов’язання перед українськими та європейськими партнерами попри надскладні умови роботи наших працівників в усіх регіонах. Нагадаємо, що українська ГТС наразі є ключовим транзитним маршрутом до Європи, – повідомили Фактам ICTV в пресслужбі Оператора ГТС України.
Нещодавно російський Газпром намагався додатково скоротити транзит газу через Україну. Начебто через “осідання” в нашій державі російського газу, призначеного для постачання в Молдову.