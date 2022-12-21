Грудень, 21 в 1:32

У вівторок, 20 грудня, в Чувашії (Росія) стався вибух на магістральному газопроводі, виникла масштабна пожежа.

За даними тамтешньої преси, йдеться про ділянку експортної магістралі Уренгой-Помари-Ужгород, якою російський газ через Україну транзитують до Євросоюзу.

– Витік на підземному газопроводі призвів до пожежі у Вурнарському районі Чувашії, постраждалих немає, – повідомили в російському МНС.

Попередньо інцидент пояснили витоком газу під час проведення планових ремонтних робіт.

Зараз дивляться

Але українські фахівці не виключають, що вибух на російському газогоні міг статися через диверсію самих росіян. Справа в тому, що після зупинки Північних потоків через вибухи українська ГТС залишається єдиним маршрутом транспортування російського “блакитного палива” до країн Центральної і Західної Європи.

– Розгерметизація чувашської ділянки газогону Уренгой-Помари-Ужгород зрежисована у самому Газпромі, можливо навіть для подальшої зупинки подачі ресурсу через ГТС України для європейських споживачів, – зазначив експерт Центру Разумкова Максим Білявський.

На його думку, таким чином Кремль прагне створити проблеми Україні в частині режимів транспортування газу для наших споживачів, а також спровокувати зростання цін на газ у Євросоюзі.

– Не виключаю, що терористи готують диверсійні атаки на інфраструктуру ЄС протягом зимового періоду. У цьому контексті напрошується також припущення, що орда підготувала альтернативну пропозицію для ЄС. Це маршрут постачання російського газу через Білорусь. Можливо, 19 грудня це якраз і обговорювали тирани (Лукашенко та Путін у Мінську, – Ред.), – додав Максим Білявський.

Щоправда, станом на вечір вівторка, 20 грудня, аварія на трубопроводі в Росії не вплинула на транзит через Україну. Вечірня заявка на середу склала звичні 42,4 млн куб. м.

– Станом на 16:00 20 грудня 2022 року транзит газу територією України відбувається в штатному режимі, змін тиску на точках входу газу на кордоні не зафіксовано. Оператор ГТС України продовжує виконувати свої зобов’язання перед українськими та європейськими партнерами попри надскладні умови роботи наших працівників в усіх регіонах. Нагадаємо, що українська ГТС наразі є ключовим транзитним маршрутом до Європи, – повідомили Фактам ICTV в пресслужбі Оператора ГТС України.

Нещодавно російський Газпром намагався додатково скоротити транзит газу через Україну. Начебто через “осідання” в нашій державі російського газу, призначеного для постачання в Молдову.