Армія Білорусі віднедавна взяла на себе роль навчати мобілізованих солдат армії РФ. Це може свідчити про перенапруження російської військової системи.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що 19 грудня російський диктатор Володимир Путін відвідав Мінськ, де провів переговори з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час розмови йшлося про “єдиний оборонний простір”.

У розвідці наголошують, що хоча Москва та Мінськ широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, білоруські збройні сили, ймовірно, нещодавно взяли на себе суттєву, проте більш непомітну роль. Вони тренують тисячі нещодавно мобілізованих в РФ резервістів.

У розвідці припускають, що залучення білоруських інструкторів є спробою Росії частково компенсувати нестачу власних військових інструкторів. Багато з них зараз знаходяться на фронті в Україні або вже загинули під час війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 December 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iZQx8cjrBg

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/PiaGNAZZKt

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 22, 2022