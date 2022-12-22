Грудень, 22 в 10:00

Армія Білорусі віднедавна взяла на себе роль навчати мобілізованих солдат армії РФ. Це може свідчити про перенапруження російської військової системи.

Про це поінформували в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що 19 грудня російський диктатор Володимир Путін відвідав Мінськ, де провів переговори з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час розмови йшлося про “єдиний оборонний простір”.

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У розвідці наголошують, що хоча Москва та Мінськ широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, білоруські збройні сили, ймовірно, нещодавно взяли на себе суттєву, проте більш непомітну роль. Вони тренують тисячі нещодавно мобілізованих в РФ резервістів.

У розвідці припускають, що залучення білоруських інструкторів є спробою Росії частково компенсувати нестачу власних військових інструкторів. Багато з них зараз знаходяться на фронті в Україні або вже загинули під час війни.

– Хоча РФ та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських кадрів є зміною ролей. Росія традиційно вважала, що білоруські війська поступаються російським силам, і їх використання в якості інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи, – наголосили в розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iZQx8cjrBg ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/PiaGNAZZKt — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 22, 2022

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв припускав, що Путін та Лукашенко 19 грудня планують обговорювати наземну операцію проти України.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін, ймовірно, не зміг вмовити Лукашенка до ширшої участі у війні проти України.