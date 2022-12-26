Грудень, 26 в 9:13

Військовий експерт, полковник Сергій Грабський пояснив своє бачення того, чи будуть здатні російські війська на новий наступ у січні – березні.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Грабського, в Україні поки не знають, наскільки росіяни вважають себе готовими для проведення нового наступу. Наприклад, навчання російських мобілізованих фактично завершується. За таких умов у лютому чи в березні армія РФ може щось зробити.

Зараз дивляться

– Якщо вони не будуть проходити більш детальне тренування – що, власне, вимагає ситуація, але вони, як правило, цього не роблять – то вони можуть в лютому чи в березні щось зробити. Це якщо говорити про ту кількість військ, які в них є реально, – наголосив Грабський.

Що стосується логістики, то, за словами експерта, до 24 лютого 2022 року своє 200-тисячне військо росіяни збирали 10 місяців. І тоді у них не було жодних перешкод це робити.

Тепер залишаються відкритими питання, чи зможуть росіяни зараз, в умовах, коли ситуація для них стала значно складніша, провести такий логістичний маневр та накопичити потрібну кількість боєприпасів, пального, озброєння.

– Якщо говорити про їхню можливість провести якісь тактичні дії, то вони цілком можуть собі дозволити проводити наступальні дії, прориви. Наприклад, у районі Сватового, куди вони зараз згрібають техніку, – зауважив Сергій Грабський.

За його словами, росіяни можуть проявляти якусь активність на південному напрямку, в район Мелітополя – Токмака вони також зганяють техніку та людей.

– Про такі наступи ми можемо говорити, що вони реальні. Але в щось більш суттєве складно повірити, – заявив експерт Сергій Грабський.

Фото: ГУР Міноборони України