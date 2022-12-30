РФ почала процедуру виходу з договорів Ради Європи

Грудень, 30 в 18:26

Росія запустила процедуру виходу з договорів, стороною яких вона була як країна-учасниця Ради Європи.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як зазначається в оприлюдненому документі за 29 грудня, уряд Росії спрямував до президента Кремля Володимира Путіна для внесення на розгляд Держдуми пропозицію про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи. Це є першим кроком у процедурі.

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Нагадаємо, що у березні 2022 року ПАРЄ ухвалила рішення про вигнання РФ з організації. Перед цим Росія, зрозумівши, що не уникне виключення, подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

А 16 березня Європейський суд із прав людини ухвалив рішення призупинити розгляд усіх скарг проти Росії після її виходу з Ради Європи. РФ офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства.

Генсек Ради Європи заявила, що Росія, згідно з міжнародним правом, все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї.