Нова промова Путіна: чому очільник РФ не оголосив війну чи чергову хвилю мобілізації

Січень, 19 в 9:40

Президент Росії Володимир Путін досі не впевнений, що здатен суттєво формувати інформаційний простір у РФ.

Такої думки дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), прослухавши промову очільника Кремля 18 січня до річниці прориву радянськими військами блокади Ленінграда.

Експерти відзначили, що Путін використав свою промову, щоб повторити давню брехливу риторику про те, що Росія почала вторгнення в Україну, щоб “захистити жителів Донбасу від неонацистів”, які, як стверджує Кремль, “захопили контроль над українським урядом у 2014 році”.

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Путін попри прогнози російських блогерів не скористався розголосом події, щоб зробити будь-які оголошення щодо війни в Україні, наприклад, про нову хвилю мобілізації чи офіційне оголошення війни.

В ISW припускають, що президент РФ повторив стандартну кремлівську риторику, бо вона добре резонувала з настроями російського ультранаціоналістичного провоєнного співтовариства, що дедалі більше критикує ведення ним війни.

– Путін, схоже, не бажає або не може спробувати виступити з драматичною промовою, яка стала б суттєвим переломом у його риториці, – зазначають в Інституті вивчення війни.

На переконання американських фахівців, промова Путіна, імовірно, є спробою сформувати інформаційний простір для того, щоб у подальшому відновити підтримку вторгнення та ведення тривалої війни.

Зауважимо, що 18 січня Путін як любитель символічних дат та історичних аналогій, звернувся до російського народу із Санкт-Петербурга на честь 80-ї річниці прориву радянськими військами нацистської блокади Ленінграда.

Путін сказав, що радянські війська перемогли “геноцид Ленінграда” нацистської Німеччини, порівнявши це з тим, як “сучасна Росія бореться з “українськими неонацистами на Донбасі”.

На пояснення Путіна того, що причиною початку “спеціальної військової операції” стала “війна в Україні”, радник Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував алюзією на роман Джорджа Орвелла 1984.

– “СВО” – це спроба припинити війну… Війна – це мир… Рабство – це свобода… Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою “Л/ДНР”, – написав у Twitter Михайло Подоляк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

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