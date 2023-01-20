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Факти / Світ / Росія

Новий наступ РФ з Білорусі можливий не раніше кінця 2023 року – аналітики ISW

Валентина Летяк, редакторка стрічки
білоруська військова техніка
Фото: Depositphotos

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з керівництвом Білорусі, що може створювати умови для ймовірного нового нападу на Україну, проте навряд чи це станеться у найближчі тижні, прогнозують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 19 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрічався у Мінську з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, сторони обговорювали невизначене російсько-білоруське “спільне бачення” щодо війни Росії в Україні.

На думку експертів ISW, найбільш небезпечний сценарій дій нового нападу на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність РФ у Білорусі.

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– Новий найнебезпечніший сценарій нападу з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним. Немає жодних ознак того, що російські війська в Білорусі мають структури командування і управління, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який українська сторона попереджала наприкінці 2022 року, – вважають аналітики.

Тому вони прогнозують, що більш імовірний напад у вересні, з огляду на те, що Росія і Білорусь планують провести великі навчання Захід-2023 і Союзний щит-2023.

Додатковим аргументом вони називають те, що до осені 2023 року РФ може завершити один або кілька додаткових призовів.

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Раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк заявив, що ймовірність вторгнення російських окупаційних військ із території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

Джерело: ISW
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