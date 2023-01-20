Новий наступ РФ з Білорусі можливий не раніше кінця 2023 року – аналітики ISW

Січень, 20 в 8:38

Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з керівництвом Білорусі, що може створювати умови для ймовірного нового нападу на Україну, проте навряд чи це станеться у найближчі тижні, прогнозують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 19 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрічався у Мінську з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, сторони обговорювали невизначене російсько-білоруське “спільне бачення” щодо війни Росії в Україні.

На думку експертів ISW, найбільш небезпечний сценарій дій нового нападу на початку 2023 року видається менш імовірним з огляду на поточну військову активність РФ у Білорусі.

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– Новий найнебезпечніший сценарій нападу з Білорусі наприкінці 2023 року видається більш імовірним. Немає жодних ознак того, що російські війська в Білорусі мають структури командування і управління, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який українська сторона попереджала наприкінці 2022 року, – вважають аналітики.

Тому вони прогнозують, що більш імовірний напад у вересні, з огляду на те, що Росія і Білорусь планують провести великі навчання Захід-2023 і Союзний щит-2023.

Додатковим аргументом вони називають те, що до осені 2023 року РФ може завершити один або кілька додаткових призовів.

Раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк заявив, що ймовірність вторгнення російських окупаційних військ із території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.