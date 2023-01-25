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Факти / Світ / Росія

Посли ЄС погодили продовження усіх санкцій проти Росії на пів року

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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прапор ЄС
Фото: Depositphotos

Посли Європейського Союзу погодили продовження усіх економічних санкцій проти РФ на наступні 6 місяців.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

– Посли ЄС офіційно дали “зелене світло” для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців, – написав він.

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.

Нагадаємо, що 22 січня в Європейській комісії почалися консультації з послами ЄС щодо ухвалення 10 пакету санкцій проти РФ, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі.

За даними ЗМІ, новий пакет може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

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