Посли ЄС погодили продовження усіх санкцій проти Росії на пів року

EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #Ukraine

Зараз дивляться

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.

Нагадаємо, що 22 січня в Європейській комісії почалися консультації з послами ЄС щодо ухвалення 10 пакету санкцій проти РФ, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі.

За даними ЗМІ, новий пакет може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.