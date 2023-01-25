Посли ЄС погодили продовження усіх санкцій проти Росії на пів року
Посли Європейського Союзу погодили продовження усіх економічних санкцій проти РФ на наступні 6 місяців.
Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.
– Посли ЄС офіційно дали “зелене світло” для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців, – написав він.
EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #UkraineЗараз дивляться
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023
Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.
Нагадаємо, що 22 січня в Європейській комісії почалися консультації з послами ЄС щодо ухвалення 10 пакету санкцій проти РФ, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі.
За даними ЗМІ, новий пакет може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.