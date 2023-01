Посли ЄС погодили продовження усіх санкцій проти Росії на пів року

Посли Європейського Союзу погодили продовження усіх економічних санкцій проти РФ на наступні 6 місяців.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #Ukraine

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни. Нагадаємо, що 22 січня в Європейській комісії почалися консультації з послами ЄС щодо ухвалення 10 пакету санкцій проти РФ, до якого увійдуть обмеження і проти Білорусі. За даними ЗМІ, новий пакет може набути чинності у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. Читайте Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври Павла та деяких представників РПЦ

