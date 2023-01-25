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Факти / Світ / Росія

ПВК Вагнера несе колосальні втрати, кладовище збільшилось у сім разів: NYT показала знімки

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ПВК Вагнера
Фото: Depositphotos

Російська приватна військова компанія Вагнера несе величезні втрати в Украні. Про це свідчать супутникові знімки з кладовища, де ховають найманців, оприлюднені виданням The New York Times.

Зокрема, на знімку, зробленому 24 січня, видно близько 170 поховань на ділянці кладовища. Ця кількість збільшилася майже в сім разів, якщо порівняти з фото 24 листопада 2022 року.

– Уряд США заявляє, що втрати ПВК Вагнера на полі бою обчислюються тисячами, і що 90% з них – це ув’язнені, яких завербували воювати в обмін на звільнення з в’язниці, за умови, що вони виживуть, – пише видання.

Кладовище ПВК Вагнера

Фото: The New York Times

Саме великі втрати змушують РФ вербувати ув’язнених громадян України, яких було вивезено до російських місць позбавлення волі.

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За даними Генштабу ЗСУ, у російському Краснодарі у країнських в’язнів активно вербують до складу приватної військової компанії Вагнера.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 336-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: The New York Times

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