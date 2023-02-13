Заяви про вторгнення ЗСУ на танках Leopard до Росії смішні – ISW

Лютий, 13 в 12:41

Саме лише думка про те, що Збройні сили України на німецьких танках Leopard вторгнуться на територію Росії, викликає сміх.

Так в Інституті вивчення війни (ISW) відреагували на заяви кремлівських чиновників, які продовжують поширювати наративи про те, що передання Заходом високоточних ракетних систем більшої дальності та танків Leopard становлять нову загрозу безпеці Росії.

В ISW нагадують: українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території Росії.

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Тож, імовірно, росіяни цією своєю інформаційною кампанією прагнуть затримати прибуття західних танків, щоб стримати контрнаступи ЗСУ та виграти час для власних наступальних операцій.

Ще одна мета, яку переслідують росіяни, – це спроба завадити узгодженому переходу України на західні системи озброєнь.

Американські аналітики вважають, що Росія продовжуватиме свою інформаційну кампанію, щоб підтримувати військові операції в Україні, особливо якщо їй вдасться відновити ініціативу на Сході України.

– Кремль, продовжуючи наступ на Бахмут і Лиман, у своїх наративах і надалі перебільшує перемоги Росії на передовій. Міністерство оборони РФ гордо демонструє перемоги в населених пунктах навколо Бахмута, але ефект від таких інформаційних операцій стає дедалі слабшим. Ні українці, ні російські блогери не готові сприймати заяви про неминучу перемогу Росії на віру, – додають в ISW.

Водночас, наголошують в Інституті вивчення війни, країни Заходу мають стежити за появою та посиленням певних інформаційних операцій, щоб належним чином їх оцінити та відреагувати на них, як це перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року робила адміністрація президента США Джо Байдена.

Особливо уважними треба бути, коли інформаційні кампанії Кремля резонуватимуть із дискусіями та страхами, які вже помітні на Заході.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 355-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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