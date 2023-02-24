Навіщо Росії провокації поблизу Чернігівської області та Придністров’я – версія ISW

Лютий, 24 в 14:02

Є кілька цілей, яких Росія намагається досягти, створюючи умови для операцій під фальшивим прапором на кордоні біля Чернігівської області, а також у Молдові.

Такої думки аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW вважають: колона військової техніки без розпізнавальних знаків, а також солдати, одягнені в піксель, схожий на форму Збройних сил України, що були зафіксовані під час руху до держкордону в Чернігівській області напередодні, є намаганням Кремля втягти Білорусь у війну проти України.

Зараз дивляться

Як доказ своїх припущень, в ISW нагадали заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 16 лютого про те, що РБ вступить у війну лише в разі нападу з боку України.

А вже 21 лютого в Міністерстві оборони Білорусі заявили, буцімто помітили нарощування українських сил біля своїх кордонів.

– Попри те, що ми досі вважаємо, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони є дуже малоймовірним, слід відзначити, що Росія прагне або нав’язати Лукашенку свою волю, або ж звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва, – переконані в Інституті вивчення війни.

Не виключають американські аналітики й те, що мета операції під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні.

Це, за задумом російського командування, може ослабити українську оборону на Сході та підготовку до контрнаступу ЗСУ.

Крім того, додають в ISW, є підстави вважати, що Кремль створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому молдовському Придністров’ї.

Так, 23 лютого Міноборони РФ заявило, що українські війська, перевдягнувшись у форму російських військових, найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров’я.

До слова, уряд Молдови відразу ж такі заяви спростував.

– Міністерство оборони РФ, імовірно, цим неправдивим наративом намагалось перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського, адресоване очільниці Молдови Майї Санду про можливі провокації Кремля в її країні, а також його пропозицію допомоги, – вважають в ISW.

Водночас, додають американські аналітики, поширення цього неправдивого наративу Міністерством оборони не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову, оскільки йому бракує військових можливостей.

Натомість це є свідченням ескалації його постійних зусиль задля підриву ситуації на території Молдови.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 366-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: ГУР Міноборони