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Факти / Світ / Росія

Кремль інформаційно готує росіян до можливого контрнаступу ЗСУ – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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війна, військові, ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У російському інформаційному просторі все частіше говорять про можливий контрнаступ Збройний сил України.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчання війни (ISW).

Так, напередодні заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що російському генштабу відомо про підготовку Києва до наступальних операцій, і що російський генштаб готується до наступу ЗСУ.

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Також в російському інформаційному просторі активно поширюють дезінформацію про нібито плани наступу ЗСУ на Бєлгородську область, щоб відтягнути російські підрозділи до прикордонних районів і піти в наступ на інших ділянках фронту.

Інший пропагандистський блогер попередив, що ЗСУ можуть розпочати контрнаступ до того, як російський оборонно-промисловий комплекс збільшить виробництво.

Аналітики ISW вкотре наголошують, що весняний наступ окупантів наближається до кульмінації, і саме тому російський пропагандистський інфопростір змінює риторику з огляду на можливість України перехопити ініціативу.

В ISW наголошують, що російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати новий наступ.

Проте малоймовірно, що такі сили наразі є у РФ.

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Джерело: ISW
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