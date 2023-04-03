Попередження Пригожину: в ISW розповіли, для чого могли ліквідувати Татарського
Убивство російського пропагандиста Максима Фоміна, більш відомого під псевдонімом Владлен Татарський, є частиною більшої схеми ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина.
Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Татарський раніше того ж дня відвідав інший захід і все без пригод. Тому складається враження, що напад було навмисно вчинено в приміщенні, що належить Пригожину.
У ISW вважають, що ліквідація Татарського може бути попередженням Пригожину, який дедалі частіше критикує війну Кремля в Україні і навіть побічно сигналізує про свій інтерес до посади президента Росії.
Біографія та поведінка Татарського мають схожість із Пригожиним, оскільки обидва стали відомими ультранаціоналістичними фігурами після того, як побували у в’язниці та були помилувані.
Також російські чиновники можуть використати вбивство Татарського для того, щоб посилити цензуру в російському суспільстві для тих, хто ставить під сумнів хід війни.
ISW раніше повідомляло про рейди ФСБ у барах Москви і Санкт-Петербурга, розпочаті на підставі звинувачень у тому, що люди в цих барах збиралися для надання фінансової допомоги Збройним силам України та залучали неповнолітніх до так званих антигромадських дій.
Пов’язаний із Вагнером рух Кіберфронт Z уже кілька місяців очолює дискусії про війну в барах, що належать Пригожину, і можливо, що це гучне вбивство відштовхне людей від відвідування подібних заходів.
Цей напад також може бути спробою залякати інших військових блогерів і воєнкорів, пов’язаних із Вагнером.