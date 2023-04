Кремль намагається переконати росіян, що “контролює” окуповані території України – розвідка Британії

Британська розвідка розкритикувала нещодавнє засідання Ради безпеки Росії під головуванням Володимири Путіна, на якому глава російського МВС Володимиром Колокольцевим доповідав про нібито “відновлення, правоохоронної діяльності та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України“.

Водночас там наголошують, що насправді більша частина тимчасово окупованих територій України залишається зоною активних бойових дій.

Окрім того, тут активно діють партизани, а більшість громадян, які там проживають, майже не мають доступу до основних послуг.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 April 2023.

