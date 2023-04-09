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Факти / Світ / Росія

Кремль намагається переконати росіян, що “контролює” окуповані території України – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Кремль
Фото: Unsplash

Британська розвідка розкритикувала нещодавнє засідання Ради безпеки Росії під головуванням Володимири Путіна, на якому глава російського МВС Володимиром Колокольцевим доповідав про нібито “відновлення, правоохоронної діяльності та громадського порядку на незаконно анексованих територіях України.

– Вибір Колокольцева в якості головного спікера, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується, – вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Водночас там наголошують, що насправді більша частина тимчасово окупованих територій України залишається зоною активних бойових дій.

Окрім того, тут активно діють партизани, а більшість громадян, які там проживають, майже не мають доступу до основних послуг.

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