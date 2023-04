Запровадження в Росії електронних повісток може бути частиною підготовки Москви до довготривалої війни проти України.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що 11 квітня цього року Держдума РФ підтримала закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до призову на військову службу. Ключовим наслідком є те, що в майбутньому росіянам надсилатимуть повістки в електронному вигляді. Електронна повістка в РФ матиме ту ж юридичну силу, що й паперова.

Таким чином в Росії зникне одна з можливостей ухилитися від призову.

У розвідці припускають, що оскільки дані військовозобов’язаних тепер будуть пов’язані з іншими цифровими державними реєстрами РФ, ухилянтів будуть карати. Їм можуть загрожувати автоматичні проблеми з працевлаштуванням та виїздом за кордон.

Ці заходи мають набути чинності пізніше цього року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 April 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 15, 2023