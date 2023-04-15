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Росія
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Готуються до тривалої війни: британська розвідка про електронні повістки в РФ

Мобілізація в Росії
Фото: Getty Images

Запровадження в Росії електронних повісток може бути частиною підготовки Москви до довготривалої війни проти України.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві нагадали, що 11 квітня цього року Держдума РФ підтримала закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до призову на військову службу. Ключовим наслідком є те, що в майбутньому росіянам надсилатимуть повістки в електронному вигляді. Електронна повістка в РФ матиме ту ж юридичну силу, що й паперова.

Таким чином в Росії зникне одна з можливостей ухилитися від призову.

У розвідці припускають, що оскільки дані військовозобов’язаних тепер будуть пов’язані з іншими цифровими державними реєстрами РФ, ухилянтів будуть карати. Їм можуть загрожувати автоматичні проблеми з працевлаштуванням та виїздом за кордон.

Ці заходи мають набути чинності пізніше цього року.

– Вони конкретно не вказують на якусь велику нову хвилю примусової мобілізації. Наразі Росія надає перевагу залученню додаткових добровольців. Проте цей захід, швидше за все, є частиною більш довгострокової стратегії забезпечення особового складу, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні, – наголошується в повідомленні.

За даними ЗМІ, в Росії запровадять обмеження , які передбачають заборону військовозобов’язаним виїжджати з країни з моменту отримання повістки і до явки до військкомату.

Згідно з прогнозом української розвідки , Росія здатна вести війну ще протягом 2023-го, максимум 2024 років.

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Війна в Україні, Велика Британія, мобілізація, Розвідка, Російська агресія
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