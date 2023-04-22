У Підмосков’ї 22 квітня сталася масштабна пожежа у цеху з утилізації відходів.

Про це повідомляє російське МНС.

У Люберцях (Московська область) загорівся цех з утилізації пластику та гуми. Все навколо оповило густим їдючим димом.

Пожежею охопило понад 1500 квадратних метрів площі.

Згодом повідомили, що вогонь загасили, постраждалих немає.



На початку квітня недалеко від Москви на території військового заводу Факел упав безпілотник.

26 березня російські пожежники боролися з вогнем на складах у Москві та Омську.

Фото: МНС РФ

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